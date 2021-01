Coronavirus, in Veneto 43 decessi in 24 ore. Zaia: «Lunedì apriamo le scuole se non ci sono cambiamenti» – Il video

In Veneto si contano 533 nuovi positivi al Coronavirus e 43 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino del 25 gennaio è del 3,43%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 15.554 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 306.206, quello dei decessi arriva a 8.602. I ricoverati attuali sono 2.556, di cui 313 in terapia intensiva (-1) e 2.556 in area non critica (-33). Presentando i dati, il governatore Luca Zaia ha dichiarato:

Abbiamo un indice Rt basso, c’è poco da far baldoria ma stiamo tirando un minimo di sospiro di sollievo in questi giorni. Poi il cambio di direzione può essere repentino. Non voglio fare terrorismo psicologico, ma bisogna essere prudenti. Detto questo, se non ci saranno cambiamenti improvvisi, da lunedì in Veneto riaprono le scuole.

Video: Facebook / Luca Zaia

