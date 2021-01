Arrivano i rimborsi per gli iscritti a corsi di laurea o post lauream nell’A.A. 2018/2019. Dal 27 gennaio, fino alle 12 del 1° marzo, gli studenti idonei potranno fare richiesta direttamente sul sito dell’Inps. A differenza di alcune borse di studio, il bonus (qui il bando) non è destinato solamente a determinate fasce Isee (anche se il dato viene considerato nella graduatoria finale), e può essere richiesto anche se si è in possesso di una borsa Erasmus. Tuttavia, questo non significa che sia aperto a tutti: ci sono requisiti indispensabili per rientrare tra gli aventi diritto. Vediamo quali.

Che cos’è il bonus

Si tratta di un sussidio che può arrivare fino a 2 mila euro, destinato a coprire le spese di studenti universitari che, nell’anno accademico 2018/2019, hanno frequentato:

un corso di laurea triennale;

un corso di laurea magistrale;

un corso di laurea a ciclo unico;

un corso di Conservatorio;

un corso negli Istituti Musicali parificate e Accademie di Belle Arti;

un corso di studio all’estero legalmente riconosciuto;

corsi di specializzazione post lauream.

I requisiti (chi può richiederlo)

Il bonus non è però esteso a tutti gli studenti universitari che sono stati iscritti ai corsi indicati. Il rimborso, infatti, è riservato unicamente ai figli, orfani o equiparati:

degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;

degli iscritti al Fondo Ipost.

Inoltre, per poterne fare richiesta, lo studente deve essere in possesso di altri requisiti:

avere un’età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;

alla data di scadenza del Bando; non aver già fruito, per l’anno accademico in questione (2018/2019), di altri bonus analoghi. Sia erogati dall’Inps che da altri enti, quali Stato ed Enti regionali per il diritto allo studio. Non è consentito fare richiesta anche agli studenti che hanno ricevuto fondi da Istituti pubblici o privati del valore superiore al 50% dell’importo previsto qui;

non aver vinto il Bando INPS “Collegi Universitari”.

Per quanto riguarda gli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea, questi devono anche:

non essere fuori corso nell’anno accademico per il quale si concorre;

aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi previsti per l’anno

avere una media ponderata minima di 24 su 30

Come funziona

Gli importi previsti per gli aventi diritto sono i seguenti:

2.000 euro per i corsi di laurea

per i corsi di laurea 1.000 euro per corsi universitari di specializzazione post lauream

per corsi universitari di specializzazione post lauream ulteriori 1.000 euro destinati a chi, nello stesso periodo, era iscritto a corsi post lauream e ha ottenuto un punteggio di almeno 92 su 110 come voto di laurea

Per fare domanda bisogna come prima cosa iscriversi nella banca dati Inps: l’iscrizione avviene attraverso la consegna di un modulo presso la Sede Provinciale Inps di riferimento. A quel punto, una volta iscritti, si potrà accedere al sito e all’area riservata (mediante codice fiscale, Pin, Spid, Cie, Cns) nella sezione “Borse di studio universitarie”.

Le graduatorie

Per l’assegnazione, l’Inps si baserà su una graduatoria stilata in base a diversi criteri – a ognuno dei quali è collegata una specifica scala di punteggio. Ad esempio, per quanto riguarda l’Isee, vengono assegnati:

2 punti per chi lo ha superiore a 40 mila euro (punteggio minimo)

per chi lo ha superiore a euro (punteggio minimo) 14 punti per chi lo ha inferiore a 8 mila euro (punteggio massimo)

Immagine di copertina: Element5 Digital su Unsplash

Leggi anche: