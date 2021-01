Coronavirus in Lombardia, 24 decessi (ieri 58) e 7 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 31 gennaio

Calano i decessi per Coronavirus in Lombardia. Oggi sono stati registrati 24, per un totale di 27.098 decessi per Covid dall’inizio dell’epidemia, mentre ieri le vittime erano state 58. Sono 7 invece i nuovi ingressi in terapia intensiva e 362 le persone ricoverate in rianimazione (-15). Il numero di persone ricoverate con sintomi aggiornato è 3.503 (+49) e 47.212 quello delle persone in isolamento domiciliare. Aumentano i guariti e i dimessi: +478 per un totale di 459.879 persone. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.438 con 24.494 tamponi, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando i casi erano stati 1.832 ma con 39.462 tamponi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+313) di cui +127 a Milano città

(+313) di cui +127 a Brescia (+362)

(+362) Como (+110)

(+110) Monza e Brianza (+112)

(+112) Bergamo (+83)

(+83) Mantova (+101)

(+101) Pavia (+83)

(+83) Varese (+57)

(+57) Lecco (+75)

(+75) Cremona (+52)

(+52) Lodi (+29)

(+29) Sondrio (+32)

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: