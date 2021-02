Come ottenere un invito su Clubhouse (e entrare in una stanza con Elon Musk)

«Colui che controlla i meme controlla l’universo». Con questa frase Elon Musk ha segnato il suo passaggio su Clubhouse, il social di cui e su cui tutti parlano. Il primo febbraio l’uomo più ricco del mondo è entrato nella Room Good Times per un’intervista di due ore. In pochi minuti la Room ha esaurito tutti i 5 mila posti a disposizione e quell’intervista è rimbalzata in diretta in decine di altre stanze. Clubhouse è il social del momento. Almeno per chi è riuscito a scaricarlo e soprattutto a ottenere un invito.

L’app è disponibile solo per iOS e quindi se non avete un’iPhone in tasca potete pure rassegnarvi alla sconfitta e aspettare lo sviluppo della versione per Android o l’arrivo di un’altra app virale. Se riuscite a scaricarlo c’è però un ultimo scoglio da superare prima di poter entrare in una Room con il fondatore di Tesla: ottenere un invito.

Come accedere a Clubhouse

La scelta di non rendere l’app accessibile a tutti fin da subito è dovuta al fatto che Clubhouse è ancora un’app in fase di Beta Test. Gli sviluppatori devono capire quali sono i limiti della piattaforma prima di dare il via libera all’accesso del grande pubblico. Per questo è necessario avere un invito. Non è ancora chiaro quando questo sistema di accesso verrà accantonato e ci si potrà iscrivere normalmente al social. Al momento gli utenti del social hanno superato la quota di due milioni. Difficilmente quantificabile il numero di utenti che stanno chiedendo inviti su Twitter. O che si vantano di averne decine.

Come ricevere un invito

Quando si sbarca su Clubhouse a ognuno vengono assegnati due inviti. Più si resta sull’applicazione, più gli inviti da distribuire ai contatti aumentano. Una volta ricevuto l’invito la strada è segnata: si scarica l’app dall’invito, ci si registra con il proprio telefono e si comincia a muoversi di stanza in stanza per sentire cosa dicono gli altri utenti. La strada più diretta per entrare è questa. L’altra opzione è quella di sperare di aver intessuto nel tempo ottimi contatti con tutta la vostra rubrica.

L’app si può scaricare anche senza invito. In questo caso vi verrà chiesto di salvare comunque il vostro numero di telefono nel database della piattaforma e di scegliere un nome per il vostro profilo. Una volta fatta questa pre-iscrizione verrà inviata una notifica a tutti i contatti della vostra rubrica che hanno già l’app a quel punto chiunque potrà cliccare su quella notifica e farvi entrare.

