Dopo GameStop, i piccoli investitori fanno volare Dogecoin: la cryptovaluta vale già 5 miliardi di dollari

Le voci si diffondono nei forum. Il valore in Borsa sale alle stelle. Le piattaforme chiudono gli scambi. Gli utenti protestano. Quello che è successo la scorsa settimana con le azioni di GameStop si sta ripetendo con Dogecoin, una cryptovaluta nata nel 2013 che sembrava poco più che un meme di Twitter. In circa 24 ore il valore di Dogecoin è cresciuto del 300%, abbastanza da spingere la piattaforma Robinhood a chiudere gli scambi. Scelta ovviamente non molto gradita agli utenti

Negli ultimi giorni molti piccoli investitori dei forum Reddit da cui è partito l’assalto a GameStop hanno cominciato a spingere anche questa cryptovaluta ma il cambio di passo è arrivato quando l’uomo più ricco del mondo ha cominciato ha dedicato a Dogecoin le sue attenzioni. Il 4 febbraio Elon Musk ha pubblicato una primo tweet dove avvertiva «Dogecoin is the people’s crypto». E poi «No need to be a gigachad to own». Gigachad vuol dire qualcosa come “belloccio”. E poi ancora una fotomontaggio con lui in versione Rafiki che solleva al cielo un giovane Simba-Doge.

La community di Dogecoin e le raccolte fondi

Dogecoin è una cryptovaluta basata su un sistema di blockchain, la stessa struttura su cui si fonda il ben più noto Bitcoin. È stato fondato da Billy Markus e Jackson Palmer. Anche Dogecoin è nato quasi come una provocazione ma ora la sua capitalizzazione di mercato ha superato i 5 miliardi di dollari. Negli ultimi anni la moneta e la comunità che la sostiene sono diventate note per aver organizzato diverse raccolte fondi. Nel 2014 i supporter di Dogecoin hanno avviato una raccolta per permettere alla squadra di bob della Jamaica di partecipare alle Olimpiadi Invernali. Nel 2017 hanno contribuito a una campagna fondi per l’associazione Family House.

Il valore di un Dogecoin in questo momento è di 0,04 dollari. Solo ad aprirle dello scorso anno era di 0,02 dollari. Ancora una volta un trend su forum e social ha sconvolto gli equilibri del mercato finanziario. Una dinamica che sta generando sempre più interesse, tanto che secondo il Wall Street Journal Jaime Rogozinski, il fondatore del forum Reddit da cui ha avuto origine il successo di GameStop, r/WallStreetBets, avrebbe appena venduto i diritti della sua storia a RatPac Entertainment, mentre Netflix ne farà un documentario.

