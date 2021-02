Coronavirus, 307 decessi in 24 ore. Tornano ad aumentare gli ingressi in terapia intensiva: 139 (ieri 105)

Il bollettino dell’8 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.970 nuovi casi di Coronavirus e 307 decessi, secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile. Diminuisce il numero di nuovi positivi rispetto a ieri, quando si erano registrati +11.641 casi, anche al netto di una diminuzione dei test elaborati. Il numero di persone attualmente positive è pari a 419.604, in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 427.024. Cresce il numero dei decessi: +307 nell’ultimo giorno, mentre ieri erano stati 270. Dall’inizio della pandemia sale a quota 91.580 il numero complessivo dei decessi Covid in Italia.

La situazione negli ospedali italiani

Complessivamente la situazione negli ospedali peggiora. A livello nazionale di contano complessivamente +261 ricoveri con sintomatologia Covid e 36 nuovi ingressi nelle terapie intensive. Il numero delle persone attualmente ricoverate con sintomi è pari a 19.527 persone, mentre ieri si attestava a quota 19.266. Il numero di nuovi ingressi nelle terapie intensive è oggi pari a +139, per un totale di 2.143 pazienti attualmente ricoverati in condizioni critiche negli ospedali del Paese (ieri erano 2.107). Sono invece 397.934 le persone risultate positive al virus che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore il numero di persone guarite / dimesse è aumentato di +15.082 unità, portando così a quota 2.133.523 il totale delle persone guarite sin dall’inizio dell’emergenza.

Il numero di tamponi e il tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati svolti complessivamente +144.270 nuovi test (sia molecolari, sia antigenici): un numero in crescita rispetto a ieri, quando ne erano stati elaborati 206.789, per un totale di 34.362.726 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività, ossia il numero di nuovi casi rispetto al numero di test elaborati, scende al 5,5% (-0,1%, ieri era al 5,6%).

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: