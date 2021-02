Il lapsus di Zingaretti in diretta alla radio del Pd: per lui un tuffo nel passato – Il video

Una lettera cambia tutto. Nicola Zingaretti, il segretario del Partito Democratico, in un’intervista a Radio Immagina, a web radio del Pd, inciampa in un lapsus: «Noi saremo i garanti dell’attuazione del programma di Mario Draghi e parallelamente dobbiamo promuovere il nostro punto di vista critico concentrandoci sul rilancio del Pci». Una svista che lo riporta indietro di oltre trent’anni, quando alla fine degli anni Ottanta era segretario della Federazione Giovanile Comunista Italiana romana. Immediate le reazioni dei social, che hanno reagito divertiti all’errore: «Forse ho le allucinazioni – scrive il giornalista Pablo Rojas – ma Zingaretti ha appena detto che vuole rilanciare il Pci». «Nostalgia, nostalgia canaglia», rilancia ironicamente un’utente citando Romina Power e Al Bano. «Che ti prende proprio quando non vuoi».

