Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Valerio Lundini, Michela Giraud e Saverio Raimondo

Una Rita Pavone sovranista ma non sovrana, una Giraud socratica e un Raimondo in pigiama. Tutto quello che vi siete persi della seconda live in una manciata di minuti

Il progetto continua. Dopo la prima puntata con Enrico Mentana e Dario Moccia, la sera di giovedì 25 febbraio è tornato Open Talk, il nostro appuntamento settimanale su Twitch. Protagonisti della puntata Valerio Lundini, Michela Giraud e Saverio Raimondo. Tre comici che stanno cambiando il modo di far ridere in Italia. Lundini con un programma che ha ribaltato i canoni del talk show, Giraud con una comicità dissacrante (Educazione cinica) e Raimondo con un programma tutto girato a distanza (nel perfetto rispetto di tutti i Dpcm pubblicati). Anche questa volta, se non siete riusciti a seguire tutto, qui sopra vi lasciamo gli highlights con i momenti migliori e sotto la puntata completa. Per non perdere i prossimi appuntamenti invece seguiteci sul nostro canale.

Facce Ridere – La puntata completa

