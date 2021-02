Open Talk | Il video completo e i momenti migliori della puntata con Enrico Mentana e Dario Moccia

E così è iniziato il nostro viaggio su Twitch. La sera del 18 febbraio, qualche minuto dopo le 21, è andata in onda la prima puntata di Open_Talk_, il nostro format in streaming dedicato a interviste e approfondimenti. Vi lasciamo qui il link del canale, se non siete ancora iscritti. Abbiamo scelto di inziare con due professionisti della diretta: Enrico Mentana e Dario Moccia. Due vite davanti a una telecamera accesa, da una parte la televisione, dall’altra le piattaforme digitali. Due universi che si sono incontrati, non lo sapevamo, già due volte. Una per una foto di gruppo a Roma circa 13 anni fa, e un’altra ancora grazie ai fumetti. Guardate meglio la puntata per capire tutto.

In questo articolo vi lasciamo due video, come faremo sempre nelle prossime settimane. Sopra questo articolo gli highlights con i momenti migliori della puntata. Eh sì, c’è anche la parte in cui ci casca in testa il telo con il nostro logo. La prossima puntata sarà giovedì 25 febbraio: appuntamento con Valerio Lundini, Michela Giraud e Saverio Raimondo. Il tema, ovviamente, la comicità e tutte le forme che sta prendendo attraverso i social.

Benvenuti nell’era delle live – La puntata completa

