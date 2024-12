WhatsApp, Facebook e Instagram down, disservizi sulle app Meta: «Siamo a conoscenza dei problemi tecnici, ci stiamo lavorando»

I disservizi, segnalati anche negli Stati Uniti, hanno colpito migliaia di utenti in Italia principalmente al Nord e al Centro

Dalle 19 circa italiane le app Meta stanno registrando problemi e malfunzionamenti in tutto il mondo. Su Downdetector, il sito che monitora questo tipo di segnalazioni, c’è stato un picco di avvisi da parte degli utenti di Whatsapp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger, Threads. Non solo per le app degli smartphone, ma anche nelle versioni browser. Decine di migliaia i clienti che hanno avuto difficoltà ad aprire i social network e le app di messaggistica istantanea, e a condividere foto, video e altri contenuti. Nel nostro Paese i problemi sarebbero concentrati prevalentemente nel Nord e nel Centro Italia. Ma i disservizi hanno riguardato anche gli Stati Uniti, dove le segnalazioni sono state oltre 100mila. Ancora sconosciute le cause del malfunzionamento, che ha colpito una parte degli utenti. La società ha fatto sapere: «Siamo consapevoli che un problema tecnico sta impedendo ad alcuni utenti di accedere alle nostre app. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi».

Foto di copertina: © GilbertC | Dreamstime.com