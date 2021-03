Mattia Santori delle Sardine è diventato la guida di Stanley Tucci nel nuovo format Cnn – Il video

Il leader del movimento ha partecipato alla puntata bolognese del programma Searching for Italy, accompagnando l’attore di origine calabrese tra mortadella e altri prodotti tipici

Dalle sardine alla mortadella. Il leader del movimento delle Sardine Mattia Santori riappare nei panni di guida enogastronomica emiliana di Stanley Tucci, nel programma targato Cnn Searching for Italy, nel quale l’attore americano di origine calabrese viaggia alla scoperta del cibo italiano. «Così semplice, così buona», commenta Santori assaggiando con Tucci una merenda a base di pane e mortadella in una salumeria tipica Bologna, città tra le tappe del format che andrà in onda stasera sul network statunitense. Oltre al capoluogo emiliano, tra le località che Tucci visiterà ci sono anche Milano, Roma, la Costiera Amalfitana, la Toscana e la Sicilia.

Video: Twitter/@Cnn

Leggi anche: