Scienziate, sportive, pioniere: il doodle di Google celebra con un video la Giornata internazionale delle donne

Anche Google omaggia le donne con il doodle celebrativo della Festa internazionale della donna. Scienziate, sportive, artiste: tutti ruoli che negli anni le donne sono riuscite a ritagliarsi all’interno delle diverse società, dove storicamente avevano compiti marginali e subalterni. Il video di Google finisce con mani intrecciate verso il cielo in segno di solidarietà e inclusività. «Volevo trovare un modo per rappresentare un’ampia gamma di donne che raggiungono risultati straordinari», ha detto la creatrice del doodle Helene Leroux in un’intervista pubblicata da Google. «Spero che possa ispirare le donne a perseguire i propri desideri, continuando a lottare per i propri diritti, e consegnando il messaggio alle generazioni future. Ci sono ancora molti campi e opportunità da scoprire, spero che le donne si sentano spronate a seguire le proprie passioni».

Video: Google

