Bloccati WhatsApp e Instagram. Ecco cosa è successo alle due piattaforme

Bloccati sia Instagram che WhatsApp. Per circa un’ora le due app del gruppo guidato da Mark Zuckerberg sono risultate irraggiungibili. Come segnalato dal sito Downdetector a partire dalle 18.00 sono tantissime le segnalazioni di un malfunzionamento su Instagram o WhatsApp. Come da prassi, molti utenti si sono riversando su Twitter dove gli hashtag #instagramdown e #whatsappdown sono saliti in cima alle tendenze, occupando il primo e il secondo posto. L’allarme è rientrato verso le 19.00, quando le app hanno ricominciato a funzionare e il numero delle segnalazioni è diminuito. Molti utenti, anche se con volumi minori, hanno segnalato problemi anche con Facebook.

