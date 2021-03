Coronavirus, altri 386 decessi in 24 ore, oltre 3.500 pazienti in terapia intensiva. L’indice di positività è all’8,18%

Il bollettino del 22 marzo

Oggi 22 marzo sono +13.846 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro i +20.159 di ieri. Il totale dei contagiati sale a 3.400.877, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero dei decessi, in 24 ore, è di 386 contro i 300 di ieri. Le vittime, dall’inizio della pandemia, sono in tutto 105.328. Le persone attualmente positive sono 563.067 contro i 571.672 di ieri (+8.605). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Emilia-Romagna (+2.118), Lombardia (+2.105) e Piemonte (+1.521).

I ricoverati con sintomi, oggi 22 marzo, sono 28.049 (ieri 27.484, +565) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 3.510 pazienti (ieri 3.448, +62). Il numero di ingressi giornalieri in rianimazione è di 227 contro i 232 di ieri. In isolamento domiciliare si registrano 531.508 persone (ieri 540.740), i guariti e i dimessi sono 2.732.482 (ieri 2.699.762, +32.720).

Nell’ultima giornata sono stati eseguiti +169.196 tamponi contro i +277.086 di ieri e i +354.480 del giorno prima. Dall’inizio del monitoraggio sono stati fatti 47.060.099 tamponi di cui 38.660.491 molecolari e 8.399.608 antigenici. Le persone testate ad oggi sono in tutto 22.071.115. Infine, il tasso di positività, ovvero il rapporto percentuale tra il numero di nuovi casi e i test elaborati, sale all’8,18 per cento (ieri era al 7,2).

