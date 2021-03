Fosse Ardeatine, l’omaggio di Mattarella al Mausoleo per il 77esimo anniversario dell’eccidio nazista – Il video

La visita del presidente della Repubblica al monumento in memoria delle 335 persone uccise nel 1944 durante l’occupazione nazista

In occasione del 77esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, dove il 24 marzo 1944 furono uccise 335 persone tra civili e militari italiani per mano dei nazisti che occupavano Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il Mausoleo per ricordare le vittime di una delle pagine più dolorose del Paese.

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

