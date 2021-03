Dal prossimo giugno in Inghilterra circolerà una banconota dedicata ad Alan Turing – Il video

La banconota da 50 sterline con Alan Turing arriverà a breve nelle tasche dei britannici. Dal prossimo 23 giugno, infatti, la Banca d’Inghilterra ha confermato che il taglio circolerà in tutto il Regno Unito. Si tratta della prima personalità della comunità Lgbtq+ a comparire su una banconota. Con le sue scoperte matematiche e le invenzioni pionieristiche nel campo informatico, Turing ebbe un ruolo cruciale nel porre fine alla Seconda guerra mondiale. Ma il riconoscimento del suo contributo alla lotta contro i nazisti fu riconosciuto solo nel 2013 con il perdono ricevuto dalla Corona. Lo scienziato, infatti, fu perseguitato dalle autorità inglesi per la sua omosessualità e, dopo l’arresto nel 1952 per una relazione con un 19enne, fu costretto ad assumere ormoni femminili. Morì suicida due anni più tardi all’età di 41 anni.

Video: Ansa

