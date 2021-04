La verità su Denise Pipitone slitta di un giorno: la tv russa registra la puntata ma trattiene il segreto sul test del Dna

In Italia sono ore di grande attesa per l’esito dell’esame sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone, la bambina la bambina scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara Del Vallo, in provincia di Trapani. Ma con tutte le probabilità i risultati del test verranno rivelati dalla rete russa Tv1 solo domani, mercoledì 7 aprile. A riferirlo è stato Marc Innaro, corrispondente da Mosca per la Rai, che intervenendo sul programma Storie Italiane su Rai 1, oggi ha dichiarato: «La puntata della trasmissione Lasciali Parlare sarà registrata oggi pomeriggio e andrà in onda domani sera, ma io ho l’embargo fino a domani».

I sospetti contro il programma russo sul caso di Denise Pipitone

«Più passano le ore e più si ha la sensazione che da parte degli autori del primo canale della tv russa vi sia la sensazione di allungare il brodo per lo share», ha aggiunto il corrispondente Rai. «Non si spiegherebbe – ha aggiunto – per quale motivo la richiesta sacrosanta della famiglia di Denise di fornire in anticipo il gruppo sanguigno della ragazza russa non venga accontentata. Quello di Denise è abbastanza raro – ha sottolineato Innaro -, quindi se dovesse coincidere, già il cerchio si ristringerebbe».

E questo ennesimo rinvio continua a rafforzare lo scetticismo e i sospetti verso la trasmissione russa e la figura di Olesya Rostova. A detta del corrispondente Rai sussistono infatti «fortissimi sospetti che esista un contratto di esclusiva per il quale la ragazza (Olesya Rostova) sia stata di fatto blindata da quando è sorto questo possibile legame con la vicenda italiana di Denise Pipitone: la ragazza è assolutamente irraggiungibile». Una situazione che si riflette anche sulle decisioni e mosse dell’avvocato della madre di Denise, Piera Maggio. «L’avvocato Giacomo Frattizza – ha spiegato infatti Innaro – ha chiesto il nome dell’avvocato della ragazza, ma non gli è stato fornito: questo fa sospettare che vi sia un tentativo di allungare il brodo solo per l’audience».

Il legale della famiglia di Denise: «Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico»

Non sorprende, dunque, la dura presa di posizione del legale della famiglia Pipitone contro la trasmissione russa, legata anche al fatto che gli autori del programma si sarebbero rifiutati di inviare in anteprima i risultati del test alla famiglia in Italia. «Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa», ha dichiarato il legale all’Ansa.

«Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya, e dell’eventuale test del Dna – ha sottolineato l’avvocato Frattizza – non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo né passerella, e chiederemo alla magistratura di svolgere direttamente tutti gli accertamenti del caso con una rogatoria internazionale: non siamo disposti a una strumentalizzazione mediatica della vicenda». Parole a cui hanno fatto eco le brevi dichiarazioni della madre di Denise, Piera Maggio: «Il dolore di un genitore non si ripaga con il ricatto mediatico. Rimaniamo sempre cauti, vogliamo certezza e basta».

