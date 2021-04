Caraibi, allarme per l’eruzione del vulcano La Soufrière: evacuata l’isola di Saint Vincent – Il video

Le autorità hanno iniziato immediamente le operazioni per il rischio che l’eruzione diventi pericolosa

L’isola caraibica di Saint Vincent e Grenadine è stata evacuata a causa dell’eruzione del vulcano La Soufrière. Le autorità locali, su ordine del primo ministro Ralph Gonsalves, hanno iniziato immediatamente le operazioni per il rischio che l’attività vulcanica diventi ancora più pericolosa. La società Royal Caribbean ha offerto tre navi da crociera e altre due arriveranno questa mattina per agevolare le operazioni di evacuazione dall’isola. Anche la Carnival Corporation ha offerto la sua flotta di rinforzo. Nelle immagini il vulcano in attività.

Video: Twitter/@JournalMeteo

