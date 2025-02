Lupo declassato a «specie protetta», partono i ricorsi contro la decisione della Commissione Ue

Secondo le associazioni, la posizione di Bruxelles è una violazione dei trattati europei. Atteso per i prossimi mesi il verdetto della Corte di Giustizia Ue

Cinque associazioni ambientaliste, scrive Politico, hanno presentato un’azione legale alla Corte di giustizia dell’Unione europea contro la decisione di Bruxelles di ridurre lo status di protezione del lupo. Le ong in questione – Green Impact, Earth, Nagy Tavak, Lndc Animal Protection e One Voice – accusano la Commissione europea e i Paesi membri di aver «ignorato o sottovalutato una serie di relazioni scientifiche di rilevanza internazionale» quando hanno chiesto di rendere più facile per gli agricoltori sparare ai lupi in caso di attacchi. Oltre a ciò, le associazioni ambientaliste sostengono che la posizione di Bruxelles sia in aperta contraddizione con le leggi ambientali vigenti nell’Ue e, per questo, costituirebbe una violazione dei trattati dell’Unione europea.

La battaglia politica della Commissione Ue

Lo scorso anno, la Commissione Ue di Ursula von der Leyen ha proposto di declassare lo status di protezione del lupo da «specie strettamente protetta» a «specie protetta». Secondo l’esecutivo comunitario, la proliferazione di esemplari «sta portando sempre più a conflitti con le comunità locali di agricoltori e cacciatori, soprattutto quando le misure per prevenire gli attacchi al bestiame non sono attuate». In molti hanno interpretato questa decisione della Commissione come una battaglia quasi personale della stessa von der Leyen, che nel 2022 si è vista sbranare il suo pony, Dolly, proprio da un lupo.

Il via libera della Convenzione di Berna

A fine 2024, il comitato permanente della convenzione di Berna per la conservazione della flora e della fauna selvatiche ha votato a favore della proposta di Bruxelles sul declassamento dello status di protezione del lupo. La decisione entrerà in vigore a partire dal 7 marzo e si prevede che la Commissione europea presenterà nei prossimi mesi una proposta di legge per adeguare la propria normativa – in particolare la direttiva Habitat – a questa novità. In particolare, l’esecutivo Ue potrebbe concedere più flessibilità alle autorità nazionali per l’abbattimento dei lupi che minacciano il bestiame degli allevatori. A mettere i bastoni tra le ruote alla Commissione von der Leyen potrebbe essere proprio la Corte di giustizia Ue, che in caso di pronuncia a favore delle ong ambientaliste renderebbe nulla la decisione della Convenzione di Berna.

Foto copertina: Dreamstime/Holly Kuchera