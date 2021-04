“Il Golpe fallito” della Superlega, vicino la sede della Figc spunta il murales di Agnelli che buca un pallone – Le foto

“Il Golpe fallito”, questo il titolo del murales comparso ieri sera 20 aprile in via Caccini a Roma nei pressi della sede della Figc in via Allegri. L’opera è stata realizzata da una delle punte della street-art romana Laika e mostra Andrea Agnelli intento a bucare un pallone, dopo le polemiche legate alla creazione e al fallimento del progetto Superleague. «Hanno provato a dare il colpo di grazia al gioco più bello del mondo», ha scritto Laika dal suo account Instagram, «E invece i “fedeli alla tribù” stavolta hanno avuto la meglio sui loschi affari di chi voleva bucarci i sogni. Il tentativo di creare una competizione a invito riservata ai club più ricchi», ha quindi concluso l’artista, «è la morte dei sogni dei tifosi di tutto il mondo: lo sport dovrebbe insegnare che con la fantasia, il talento e l’allenamento tutti possono provare a vincere. La Superlega sconfessa definitivamente questo sogno».

