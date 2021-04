Cina, un altro passo verso lo spazio: lanciato il primo modulo della sua stazione spaziale – Il video

Si chiama Tianhe, “Armonia Celeste”, ed è il primo modulo dei tre che comporranno la stazione spaziale cinese Tiangong-3, la piattaforma di 110 metri cubi abitabili che Pechino ha inviato in orbita per proseguire l’esplorazione spaziale. Il progetto ha l’obiettivo di ottenere la presenza di astronauti nello spazio in maniera continua. Il lancio è avvenuto dal centro di Wenchang, sull’isola tropicale di Hainan, ed è stato trasmesso in tutto il Paese dalla televisione di Stato Cctv.

Video: Ansa

