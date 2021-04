Terrorismo, a Parigi dopo Bergamin si costituisce anche Ventura. Resta latitante solo l’ex brigatista Di Marzio

Anche Raffaele Ventura, uno dei ricercati nell’operazione Ombre Rosse contro gli ex terroristi di sinistra fuggiti in Francia durante gli Anni Piombo, si è costituito oggi a Parigi. Poche ore prima si era consegnato alle autorità Luigi Bergamin. Delle dieci persone colpite da mandati di cattura, dopo l’accordo di estradizione raggiunto tra l’Italia e Francia, resta quindi latitante soltanto l’ex brigatista Maurizio Di Marzio, che partecipò nel 1982 al tentativo di sequestro del poliziotto Nicola Simone. Già ieri, infatti, erano stati arrestati altri sette ex terroristi: gli ex Br Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, l’ex di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani e l’ex dei Nuclei armati contro il potere territoriale Narciso Manenti.

Chi sono Bergamin e Ventura

Ventura, ex brigatista, è stato condannato insieme ad altre otto persone per l’omicidio del vice brigadiere Antonino Custra, avvenuto il 14 maggio del 1977 a Milano durante una manifestazione indetta dalla sinistra extraparlamentare. Bergamin, ex militante dei Proletari armati per il comunismo, deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione come ideatore dell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria, ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti. L’8 aprile per lui sarebbe scattata la prescrizione, ma i termini sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gloria Gambitta su richiesta del pm Adriana Blasco, che ha dichiarato Bergamin «delinquente abituale».

Foto di copertina: Ansa | Raffaele Ventura pochi attimi prima dell’omicidio del vice brigadiere Antonino Custra

