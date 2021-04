Arrestati a Parigi sette ex brigatisti, tre sono latitanti. Addio alla Dottrina Mitterand che dava asilo ai terroristi italiani

Sono stati arrestati sette ex membri delle Brigate Rosse, che da anni avevano trovato riparo in Francia. Altri tre sarebbero irreperibili e sono ricercati. L’annuncio dell’Eliseo arriva dopo che nei primi giorni di aprile si era riaperta una trattativa tra il governo italiano e quello francese per l’estradizione di diversi ex militanti di varie organizzazioni terroristiche che da circa 30 anni godevano in Francia del diritto d’asilo. Una protezione nata a metà degli anni ’80 con l’introduzione della cosiddetta “Dottrina Mitterand”, voluta dal presidente socialista francese nel 1985. La trattativa era partita dal 2019 con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede fino ad arrivare alla stretta finale nei primi giorni di aprile, quando la ministra Marta Cartabia aveva incassato una nuova disponibilità del governo francese a concedere l’estradizione per diversi terroristi italiani già condannati in via definitiva per reati commessi negli Anni di Piombo, cioè tra gli anni ’70 e ’80.

Gli arrestati

Tra gli arrestati che saranno estradati in Italia ci sono gli ex brigatisti Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi. In manette è finito anche Giorgio Pietrostefani, fondatore di Lotta Continua e condannato come mandante dell’omicidio del commissario Mario Calabresi. E Narciso Manenti dei Nuclei armati contro il Potere territoriale, condannato all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrieri nel 1979. Si sarebbero invece dati alla fuga gli ex brigatisti Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura.

Leggi anche: