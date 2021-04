Coronavirus, l’Oms autorizza l’uso di emergenza del vaccino Moderna

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dato in via libera all’utilizzo di emergenza del vaccino anti-Coronavirus Moderna. Si tratta di una procedura che permetterà ai Paesi che non hanno i mezzi per valutare da soli l’efficacia e la sicurezza di un farmaco di avere un accesso più rapido e agevolato alle dosi. Il via libera all’uso di emergenza di Moderna consentirà al sistema Covax, istituito dall’Oms con altri partner internazionali, di distribuire i vaccini contro il Coronavirus specialmente nelle aree più svantaggiate. Intanto, entro la fine della prossima settimana, l’Oms si riunirà per valutare l’idoneità dei vaccini cinesi sviluppati da Sinopharm e Sinovac, sempre per il discorso della procedura di accesso alla lista per l’uso di emergenza. La decisione per Sinopharm potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana. Per quanto riguarda Sinovac, invece, la decisione arriverà molto probabilmente entro la fine della prossima settimana.

