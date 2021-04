La protesta dei circensi a Torino: «Con le riaperture vogliamo tornare anche noi a lavorare» – Il video

I lavoratori circensi e dei luna park hanno protestato oggi a Torino contro le chiusure causate dal Covid che ancora stanno subendo nel loro settore, nonostante la riapertura di alcune attività. In centinaia, infatti, hanno sfilato in corteo lungo la tangenziale del capoluogo piemontese, generando la paralisi del traffico lungo un tratto. Il corteo di camion e furgoni era partito dalle località di Pellerina e La Loggia ed è solo l’ultimo in ordine di tempo andato in scena negli ultimi mesi. «Questa protesta nasce nel momento in cui abbiamo visto aprire tutte le altre attività mentre la nostra è ancora bloccata», spiega un imprenditore del settore. «Sono stati riaperti centri e i campi sportivi, mentre noi no. Finché eravamo tutti chiusi accettavamo la decisione, ma adesso che le cose sono cambiate vogliamo tornare a lavorare anche noi».

Video: Ansa

