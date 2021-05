Cori e maglia al vento in giro per Milano, la festa scudetto di Lukaku in auto tra i tifosi – Il video

L’attaccante nerazzurro ha celebrato la vittoria del campionato in tour per la città

«Ma quello è Lukaku!», si sente nel video postato da Romelu Lukaku sul suo account Instagram. Ed era proprio lui, uno dei protagonisti del 19esimo scudetto dell’Inter, a festeggiare il titolo dal tettuccio di una macchina come un qualsiasi tifoso in preda alla gioia. L’attaccante belga ha cantato cori e sventolato la maglia del club per le vie di Milano, ringraziando i tifosi che lo riconoscevano durante lo speciale giro d’onore.

Video: Instagram/romelulukaku

