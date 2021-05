Coronavirus, in Lombardia 32 decessi in 24 ore. Calano ricoverati e nuovi ingressi in terapia intensiva

Il bollettino del 5 maggio

I dati di oggi 5 maggio 2021

Oggi, 5 maggio 2021, sono 1.557 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia contro i 1.354 di ieri. Il totale dei contagiati sale a 811.594. Il tasso di positività è al 3 per cento (ieri al 3,4). Le nuove vittime, invece, sono 32 contro le 41 di ieri. I decessi dall’inizio della pandemia sono 33.046. Nell’ultima giornata i ricoverati sono 3.188 (ieri 3.263, -75) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 519 pazienti (ieri 525, -6). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 20, ieri 25. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 50.251 contro i 39.365 di ieri. Il totale dei test effettuati dall’inizio del monitoraggio è di 9.669.592. I guariti e i dimessi sono in tutto 731.260 (+2.420 rispetto a ieri), gli attualmente positivi sono 47.288 (ieri 48.183) mentre in isolamento domiciliare si trovano 43.581 persone (ieri 44.395).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+369) di cui +160 a Milano città

(+369) di cui +160 a Varese (+227)

(+227) Brescia (+223)

(+223) Como (+140)

(+140) Monza e Brianza (+138)

(+138) Mantova (+119)

(+119) Pavia (+106)

(+106) Bergamo (+85)

(+85) Cremona (+48)

(+48) Lecco (+43)

(+43) Lodi (+26)

(+26) Sondrio (+4)

Foto in copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

Leggi anche: