Ddl Zan, Meloni risponde a una giornalista: «Che cos’è il gender? Guardi, non l’ho mai capito bene» – Il video

«Non ho letto il testo e quindi aspetto di leggerlo, ma l’iniziativa della Lega mi sembra intelligente, nel senso che è giusto circoscrivere lasciando da parte materie che secondo noi non c’entrano niente con la lotta discriminazione, come il gender nelle scuole». La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commenta il testo proposto dalla Lega contro l’omontransfobia, alternativo al Ddl Zan. Durante una conferenza stampa nella sede del partito, Meloni ha detto di trovare intelligente il fatto di circoscrivere il tema, e dunque di lasciare fuori tutte le altre materie, «come il gender nelle scuole». Ma quando poi una cronista le chiede una definizione di gender («Che cosa è il gender secondo lei?»), la leader di Fratelli di Italia risponde in modo secco: «Ah guardi, io non l’ho mai capito bene. E credo neanche quelli che lo propongono, infatti ne propongono sempre di nuovi».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

