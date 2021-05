Elio e le Storie Tese, reunion in vista: ecco la clip delle prove per il concerto di Bergamo – Il video

«Ma non vi eravate sciolti? Ma saranno c**** nostri?!». Una domanda e una risposta ironica e gli Elio e le Storie Tese tornano a far parlare di sé facendo sperare i fan e gli appassionati di musica. In un video postato sul profilo Instagram del gruppo, infatti, si vedono i componenti della band suonare alle prove per preparare il concerto a Bergamo, una “Woodstock bergamasca” che gli artisti avevano detto di voler organizzare per sostenere il settore dello spettacolo e i lavoratori in crisi con la pandemia da Covid. La band si era sciolta nel 2018 dopo 37 anni di attività ed era apparsa per l’ultima volta insieme nel novembre del 2019 durante una puntata del programma Rai Stati Generali.

Video: Instagram/@elioelst

