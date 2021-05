Il deputato Fiano si commuove alla Camera sugli scontri tra Israele e Palestina: «Che prevalgano ragione e diritto: due Stati per due popoli» – Il video

«Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’Israele e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di averne uno». Con queste parole il deputato del Pd Emanuele Fiano è intervenuto alla Camera sull’escalation in Israele e Palestina. Durante il suo intervento, Fiano si è commosso sottolineando che «queste non saranno le ultime tensioni in quella terra insanguinata. La posizione storica del Partito Democratico è che in quella terra si scontrano due diritti e non un diritto e un torto. Chi vorrebbe cancellare dalla cartina Israele commette un delitto», ha detto Fiano, «come chi nega il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. Comunque si veda la storia. C’è un’unica possibilità», conclude, «difendere entrambi i diritti di due Stati che vivano in maniera pacifica uno vicino all’altro: spero che un giorno prevalgano la ragione e il diritto».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

