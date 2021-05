Sospeso per un mese il docente della Statale di Milano per il post sessista contro Kamala Harris

Alla fine, a distanza di sei mesi, i provvedimenti disciplinari sono arrivati. Il professor Marco Bassani, docente dell’Università statale di Milano, autore del post sessista contro Kamala Harris, è stato sospeso dall’insegnamento e dovrà rimanere senza stipendio per un mese. Il contenuto apparso sulla bacheca Facebook del docente lo scorso novembre era stato pubblicato dopo l’elezione della vicepresidente americana e aveva scatenato subito una serie di accese polemiche tra studenti e insegnanti. La decisione di sospendere il docente di Storia delle dottrine politiche è arrivata oggi, nel corso della riunione del consiglio di amministrazione della Statale di Milano.

Il contenuto del post che finì nella bufera – definito «indegno» dal rettore della Statale – non lasciava dubbi di interpretazione. «Se vai a letto con gli uomini giusti e ‘ammanicati’, allora puoi anche fare da spalla a un uomo affetto da demenza. Praticamente è la storia di Cenerentola»: le parole usate dal professor Bassani per riassumere il successo della vicepresidente Usa Harris. Il post, rimosso in meno di 24 ore, risale all’8 novembre dello scorso anno e fu screenshottato come prova da molti studenti del docente ora sospeso dall’insegnamento. In particolare, la copia che vi mostriamo di seguito è stata salvata dall’associazione studentesca Unisì di Milano.

