Coronavirus, in Lombardia 25 morti in 24 ore. Calano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva (oggi 4, ieri 16)

Il bollettino del 19 maggio

In Lombardia sono 936 i nuovi casi di Coronavirus. Ieri invece ne erano stati conteggiati 598. Nelle ultime 24 ore si registrano +25 decessi mentre ieri erano state segnalate 31 vittime. Il totale è di 33.416 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 19 maggio, sono 1.920. Gli attualmente positivi sono 37.242. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 337; di questi, 4 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata. In 34.985 si trovano in isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 49.001 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di 10.245.843 test effettuati dall’inizio della pandemia.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

Leggi anche: