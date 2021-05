Droga e violenta una studentessa dopo una finta offerta di stage: arrestato imprenditore farmaceutico a Milano

In casa dell’uomo sono state trovate confezioni di benzodiazepine. Gli inquirenti sospettano che ci siano altre vittime

Un imprenditore del settore farmaceutico milanese di 50 anni, Antonio Di Fazio, amministratore unico della Global Farma, è stato arrestato con l’accusa di aver drogato e violentato una studentessa universitaria di 21 anni, che lo aveva contattato per uno stage. Nei confronti dell’uomo il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Alessia Menegazzo procedono per sequestro di persona, lesioni aggravate e violenza sessuale aggravata. Dalle indagini sarebbero emersi altri casi di violenza ai danni di diverse giovani. Per questo gli inquirenti hanno lanciato un appello a tutte le potenziali vittime, invitando chiunque abbia incontrato l’imprenditore accusando successivamente uno stato d’incoscienza a contattare i carabinieri della compagnia Porta Monforte di viale Umbria.

La denuncia della 21enne

L’indagine è partita il 28 marzo quando la 21enne, studentessa dell’Università commerciale Luigi Bocconi, ha denunciato ai militari di essere stata abusata. La giovane ha detto di essere stata invitata a un incontro tra imprenditori del settore farmaceutico finalizzato a uno stage formativo in azienda e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. La vittima si sarebbe poi risvegliata a casa propria ancora stordita e con addosso i vestiti della sera precedente.

Nei giorni successivi gli investigatori hanno perquisito la casa di Di Fazio, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica di Milano, e hanno trovato nascoste in una nicchia a scomparsa della cucina due confezioni di Bromazepam, un ansiolitico che contiene benzodiazepine. Secondo le indagini l’uomo, dopo aver invitato la vittima a casa, l’avrebbe drogata versando una dose massiccia del farmaco nel caffè e in un succo d’arancia. Una volta incosciente l’avrebbe spogliata, abusata e fotografata.

Il falso alibi

Quando ha scoperto che la giovane lo aveva denunciato, l’imprenditore ha cercato di crearsi un alibi con testimonianze false di alcuni amici e familiari e ha cercato di far ricadere la colpa sulla giovane, accusandola di un tentativo di estorsione. Le indagini hanno ricostruito quanto accaduto quella notte attraverso le immagini delle telecamere e il Gps dello smartwatch indossato dalla ragazza. Inoltre, su diversi smartphone e pc sequestrati a Di Fazio, sarebbero emerse le tracce delle violenze commesse anche in passato.

Leggi anche: