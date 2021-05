La gita di Silvia, Tom e gli altri: chi sono le vittime stroncate dall’incidente sulla funivia Stresa-Mottarone

Sono salite a 14 le vittime del grave incidente alla funivia Stresa-Alpino-Mottarone, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove una cabina turistica con a bordo 15 persone è caduta da uno dei punti più alti del tragitto nella tarda mattinata di oggi, 23 maggio. La tragedia ha colpito quattro famiglie, due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. Tra le vittime anche un bambino che era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino ma che alla fine non ce l’ha fatta. Un altro bambino è invece ancora ricoverato in gravi condizioni nell’istituto torinese.

Le storie delle vittime

Tra le vittime della tragedia, Amit Biran (30 anni), Tal Peleg (27 anni), Tom Biran (2 anni), Barbara Konisky Cohen (61 anni), Itshak Cohen (82 anni), Mohammadreza Shahaisavandi (23 anni), Serena Cosentino (27 anni), Silvia Malnati (27 anni), Alessandro Merlo (29 anni), Vittorio Zorloni (55 anni), Angelo Vito Gasparro (45 anni), Roberta Pistolato (40 anni).

I 40 anni di Roberta

Roberta Pistolato, 40 anni proprio oggi, e Angelo Vito Gasparro, 45, erano marito e moglie. Originari di Bari e residenti a Piacenza, la coppia si trovava sul Lago Maggiore per festeggiare il compleanno della donna. La famiglia non ha più avuto sue notizie dalle 11 della mattina, quando la 40enne ha inviato alla sorella un ultimo messaggio: «Stiamo salendo in funivia».

La ricercatrice del Cnr e il compagno studente

Serena Cosentino, 27 anni, da alcuni mesi si era trasferita a Verbania dove aveva vinto una borsa di studio di ricerca al Cnr Istituto di Ricerca sulle Acque, dove aveva preso servizio lo scorso 15 marzo. È morta con il fidanzato Mohammadreza Shahaisavandi, 23enne studente a Roma. Il giovane era andato a trovare la fidanza a Verbania e insieme erano andati a fare una gita fuoriporta sul Mottarone.

La gita fuoriporta della coppia di Varese

Tra le vittime anche una coppia di giovani di Varese. Silvia Malnati, 27 anni e Alessandro Merlo, di 29. Entrambi appassionati di natura, mare e montagna, erano partiti insieme per una gita fuori porta. Sempre originario del varesotto è morto anche Vittorio Zorloni, 55 anni, residente a Vedano Olona.

La famiglia israeliana

Nell’incidente è morta anche una famiglia israeliana, residente a Pavia. Sono morti il padre Amit Biran, la madre Tal Peleg e il figlio Tom Biran, di soli 2 anni. Con loro anche Barbara Konisky Cohen e Itshak Cohen, parenti della famiglia giunti da Isreale per stare insieme in un momento di tregua dalla pandemia da Covid.

