Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, precipita la cabina con 11 persone a bordo: 9 vittime. Due bambini gravi ricoverati a Torino

Sono nove, al momento, le vittime note causate dalla caduta di una cabina della funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. Due bambini feriti in modo grave sono stati trasportati a Torino in codice rosso con l’eliambulanza. Sulla cabina piombata al suolo nella mattina di domenica, 23 maggio, viaggiavano 11 persone. L’incidente sarebbe avvenuto nella parte più alta del percorso di 20 minuti che parte dal Lago Maggiore per raggiungere un’altezza di 1.491 metri.

Il cedimento del cavo di acciaio della funivia Stresa-Alpino-Mottarone è avvenuto a circa 300 metri dalla vetta del Mottarone. La cabina è precipitata in un tratto boscoso e impervio della montagna, condizione che non rende facili i soccorsi: sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa. In azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118.

Durante le operazioni di salvataggio, un camion dei pompieri che stava salendo lungo il versante della montagna si è ribaltato, fortunatamente senza causare feriti. La funivia, che parte dalla frazione di Carciano di Stresa, era stata chiusa nel 2014 per lavori di ristrutturazione – costati 4 milioni di euro ed eseguiti dall’azienda Leitner di Vipiteno -, e riaperta il 12 agosto 2016.

