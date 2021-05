Le indagini sulla tragedia del Mottarone, i punti oscuri: dallo strappo della fune al il freno che non ha funzionato. I dubbi sull’ultima revisione 5 anni fa

Sulla tragedia della funivia Stresa-Mottarone, in seguito alla quale la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, ci sono una serie di interrogativi cui le indagini dovranno dare una risposta. Perché la fune si è strappata? Perché il freno di sicurezza non ha funzionato come doveva? La vicenda nasce dalla somma di questi due fattori. La fune traente – quella su cui viaggiava la cabina – si è strappata e su quella portante non è scattato il blocco di sicurezza. Le morse avrebbero dovuto attivarsi subito, bloccando l’impianto. Invece non lo hanno fatto: arrivata a poco più di cento metri dal Mottarone, la cabina ha iniziato a scivolare indietro, verso il Lago Maggiore, senza controllo. Spetterà ora al procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, cercare le cause che hanno portato alla morte 14 persone e che hanno ferito gravemente un bambino. «Dobbiamo – precisa il magistrato a Il Giorno – verificare anche la fattispecie di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell’impianto. L’intera area è stata messa sotto sequestro. Cominceremo dai rilievi tecnici per accertare le cause dell’incidente».

Cosa non ha funzionato?

La fune

Per chi ha dimestichezza con la materia, una cosa è certa in fatto di funivie: la fune non si spezza mai. Eppure stavolta è successo. «Non esiste un perché – prova a ricostruire uno storico gestore di impianti a fune, Giovanni Bertolo, in un’intervista a La Stampa -. La fune non si rompe». Se l’usura degli impianti viene scandita con revisioni generali ogni 20 anni fino a quando ne hanno compiuti 60 – lì allora i controlli diventano decennali -, per le funi le verifiche, compiuta una certa età, diventano annuali. Il controllo consiste in una radiografia del cavo metallico: viene mappata la “vecchiaia” dei singoli fili. Nel caso di eccessivo consumo, il cambio totale della corda porta via parecchie migliaia di euro. Ma, come svelato da un esperto, con i controlli non sempre si arriva all’anima della fune, che ha un diametro variabile dai 3,5 ai 5 centimetri.

Il freno di sicurezza

Quello del freno di sicurezza che non è entrato in funzione è il secondo interrogativo. Il sistema si basa su una serie di morse che stringono il cavo: la “pinza” che morde la fune è aperta quando l’impianto è in movimento per consentire alla cabina di scorrere, è chiusa quando ad esempio è in stazione. «Per spiegarci in modo semplice – dice Bertolo -, non è un sistema che entra in funzione solo quando ci sono problemi, è continuamente attivo se la cabina è ferma. Dunque il test è il normale utilizzo. E in caso di caduta libera c’è un sensore che determina il blocco istantaneo».

Responsabilità

A dover rispondere del mal funzionamento dell’impianto sarà prima di tutto il rappresentante legale, cioè la società Ferrovie del Mottarone, mentre la proprietà è della Regione. Di seguito, l’ingegnere con la qualifica di direttore di esercizio e dell’azienda che ha certificato i controlli. C’è poi la Motorizzazione, che è il “soggetto controllore”, che quindi fa verifiche, anche a sorpresa, e ad ogni ispezione segue un verbale che certifica l’idoneità dell’impianto.

L’ultima manutenzione

Inaugurata alla fine del 1970, dopo il lungo periodo di pandemia la funivia ha ripreso la normale attività il 24 aprile scorso, anche se era di ieri la riapertura ufficiale. Aveva chiuso per molto tempo negli ultimi anni 90; poi a luglio del 2001 la funivia si era bloccata dopo la partenza da Stresa. Nel 2002 la prima manutenzione straordinaria. Fra il 2014 e il 2016 interventi di ammodernamento. L’ultima revisione risale a cinque anni fa, nel 2016.

Leggi anche: