I sospetti sul guasto al freno dietro la strage della funivia Stresa-Mottarone: un video può chiarire perché il cavo si è spezzato

Quindici passeggeri a bordo della cabina. Mancano cinque metri all’entrata in stazione. L’addetto della funivia Stresa-Mottarone apre il cancelletto per permettere la discesa, ma il mezzo non arriverà mai a destinazione. Si spezza la fune traente e la cabina, con le porte chiuse, inizia a scendere in senso di marcia contrario. Prende velocità, il dispositivo frenante non entra in azione e la cabina si schianta contro un pilone dell’impianto. Dopo l’urto, la cabina piomba al suolo da un’altezza di 20 metri. È quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’impianto, sequestrate dagli inquirenti per analizzarne i singoli fotogrammi e cercare di far luce sulle responsabilità della strage.

Nei filmati non si sentirebbero le voci dei passeggeri rimasti bloccati nella cabina, ma soltanto i rumori metallici della rottura del cavo. Si vede l’addetto della stazione di arrivo fare un balzo all’indietro, mentre la cabina corre inesorabilmente verso il pilone. Sono due le domande per le quali i magistrati cercano risposte attraverso l’esame dell’intera ferrovia e dei video che hanno registrato gli attimi prima della tragedia: perché si è rotta la fune traente e perché i freni di emergenza non si sono attivati. L’indagine per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, al momento, restano contro ignoti, ma non è escluso che il procuratore di Verbania Olimpia Bossi proceda anche per il reato di disastro colposo con messa in pericolo della sicurezza dei trasporti.

I dubbi sulla proprietà

L’altra questione che gli inquirenti stanno cercando di comprendere riguarda la proprietà dell’impianto: non è chiaro se l’intestatario della struttura sia il Comune di Stresa o la Regione. «Avevamo fatto un accordo nel 2016 e la proprietà è passata al Comune di Stresa, dopo una querelle che durava da tempo», spiega a la Repubblica Aldo Reschigna, ex assessore della giunta Chiamparino. La Regione, basandosi su una legge regionale del 1997, avrebbe ceduto l’impianto al Comune dando un contributo per la ristrutturazione. A quanto sembra, dunque, la funivia rappresentava un onere più che un vantaggio per la Regione.

Manca, tuttavia, l’accatastamento: la sindaca di Stresa, Marcella Severino spiega così il perché: «Quell’accordo con la Regione non è mai stato perfezionato». È invece noto il gestore della funivia Stresa-Mottarone. Si tratta dell’azienda Ferrovie del Mottarone, società posseduta al 100% dall’imprenditore locale Luigi Nerini. Il suo avvocato, Pasquale Pantano, afferma a La Stampa: «Il mio cliente è soltanto il gestore della funivia, non è un tecnico. La manutenzione ordinaria e straordinaria era fatta con regolarità a canone e cifra fissi annui». Insomma, nessuna negligenza per risparmiare sulla manutenzione.

