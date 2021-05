È stabile il bimbo sopravvissuto alla strage della funivia: «Nessun danno neurologico». L’ipotesi dei medici: salvato dall’abbraccio di suo padre

I medici, dopo cinque ore di chirurgia per la stabilizzazione ossea, non hanno ravvisato danni neurologici. «I valori emodinamici sono stabili»

Sono stabili le condizioni dell’unico superstite della tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Il bambino di cinque anni, figlio di una coppia israeliana in vacanza in Piemonte, si trova ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita del capoluogo piemontese. In coma farmacologico, è stato sottoposto nella giornata di ieri – lunedì 24 maggio – a una risonanza magnetica che non ha evidenziato danni neurologici, sia a livello cerebrale che a livello del tronco encefalico. La prognosi resta riservata, ma oggi, per il piccolo, inizia il graduale risveglio dal sonno indotto dai farmaci. Tra le parti più delicate del percorso di cura del paziente, cinque ore di operazione chirurgica per la stabilizzazione ossea. I dottori del reparto di rianimazione, diretto dal dottor Giorgio Ivani, segnalano che «i valori emodinamici sono stabili». Nello schianto, il bambino ha perso mamma e papà, i bisnonni materni e il fratellino di due anni. L’ipotesi dei medici, scrive La Stampa, è che il piccolo sia riuscito a salvarsi grazie all’abbraccio del padre, che nell’estremo tentativo di proteggerlo, potrebbe aver attutito il colpo dell’impatto.

