Strage del Mottarone, Eitan non è più in pericolo di vita. I medici: «Domani lascerà la rianimazione»

Il bambino di cinque anni, unico sopravvissuto, alla strage della funivia del Mottarone non è più in pericolo di vita. Le condizioni di Eitan «sono in significativo miglioramento» hanno detto i medici dall’ospedale Regina Margherita di Torino, sciogliendo così la prognosi riservata. Eitan è «in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale». Domani, fanno sapere i medici, il bambino «uscirà dal reparto di rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza».

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: