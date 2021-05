«Me li avete ammazzati, nessun perdono»: lo sfogo della figlia di una vittima della strage di Mottarone

«Me li avete ammazzati e a questo, mi spiace, non ci sarà mai nessun tipo di perdono». Con questa parole Angelica Zorloni esprime dal suo account Instagram il dolore e la rabbia per la perdita del padre Vittorio, scomparso insieme alla compagna Elisabetta Persanini e al figlio Mattia di 5 anni nel crollo della funivia Stresa-Mottarone. La storia è stata postata dalla donna in seguito alla notizia dei tre fermi eseguiti nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente della funivia che ha provocato 14 vittime. Le tre persone fermate hanno ammesso agli inquirenti che «il freno non è stato attivato volontariamente», come confermato dal tenente colonnello dei carabinieri Alberto Cigonani a ridosso dell’interrogatori avvenuto la scorsa notte.

