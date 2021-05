Gli Azzurri si preparano a Euro 2020 a ritmo di musica: «Nella playlist anche i Maneskin» – Il video

Dall’Eurovision a Euro2020, l’Italia passa dalla musica al calcio. Dai Queen ai Maneskin, infatti, gli Azzurri di Roberto Mancini preparano l’amichevole contro San Marino ascoltando brani di successo durante le sedute di allenamento. Il palco – o meglio, il campo – stavolta è il Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove si sono tenuti i primi allenamenti del pre-ritiro della Nazionale: «un momento per staccare dalle pressioni del campionato», come detto dal preparatore atletico Andrea Scanavino, oltre che dalle voci di mercato e dal valzer di allenatori che anima la Serie A. «Cerchiamo di mantenere i giocatori in forma così da valutarne la condizione, che è relativa alla capacità di recuperare dal punto di vista fisico», ha raccontato Scanavino, arrivato a Coverciano lo scorso settembre.

Già in quel momento ha iniziato a far ascoltare la musica ai calciatori durante alcuni esercizi. «La musica ha vari obiettivi, ci sono un sacco di ricerca scientifiche che attestano la positività dell’uso. A inizio settembre ho messo canzoni che avevo nella playlist, adesso ne stiamo aggiungendo di nuove in base ai gusti di tutti. Anche perché i giocatori napoletani fanno richieste sul neomelodico, Emerson (brasiliano naturalizzato italiano ndR.) sulla musica latinoamericana. I Maneskin? Perché no, ascolteremo anche loro», ha detto il preparatore.

Video: YouTube/FIGCVivo Azzurro-NazionaleItalianaCalcio

