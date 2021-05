A Milano l’ultimo saluto a Carla Fracci: l’uscita del feretro sulle note della Traviata – Il video

Oggi, 29 maggio, è andato in scena a Milano l’ultimo saluto a Carla Fracci, l’étoile italiana, morta il 27 maggio scorso all’età di 84 anni. Ai funerali hanno partecipato fra gli altri il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il sindaco Beppe Sala, il sovrintendente della Scala Dominique Meyer oltre al marito Beppe Menegatti, e al figlio Francesco con la sua famiglia. All’uscita dalla chiesa, il feretro di Carla Fracci è stato accompagnato dalle note della Traviata e dall’applauso dei tanti che hanno aspettato nel selciato per l’ultimo omaggio. Sulla bara è stato posto un grande cuscino di fiori bianchi. Ai lati i gonfaloni del Comune di Milano, della Città Metropolitana e della Regione, oltre alle corone di fiori inviate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidenza del Consiglio. Tante le persone che hanno voluto essere presenti alla cerimonia, molte rimaste fuori. Per questo motivo le porte della chiesa sono state lasciate aperte.

