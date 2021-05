Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro sono il trio dell’estate: l’11 giugno arriva il loro primo singolo «Mille»

Una Cadillac rossa su un prato verde. Appoggiato sopra un divano chiaro. Seduti davanti ci sono Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. È questa l’immagine e l’ambientazione scelta dai tre artisti per annunciare l’uscita, il prossimo 11 giugno, del loro singolo «Mille». Per il trio, certo originale, ma non inaspettato dopo l’esperienza sanremese che li ha visti tutti e tre in qualche modo protagonisti, è la prima collaborazione musicale. Vista anche la data di uscita, il singolo punta a diventare la hit dell’estate. Già a fine marzo, ospite di Che tempo che fa, Orietta Berti aveva in qualche modo fatto capire che da lì a poco ci sarebbe stata una collaborazione con Fedez. Collaborazione che poi ha coinvolto anche Achille Lauro. Berti, sempre ironica, ad aprile era apparsa in tv e si era esibita nell’interpretazione del brano Zitti e buoni dei Maneskin, dopo che a Sanremo li aveva chiamati per errore «Naziskin».

Leggi anche: