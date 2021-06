Coronavirus, l’interista Vidal ricoverato in Cile dopo essere risultato positivo. L’Oms userà le lettere greche per le varianti per non discriminare i Paesi in cui vengono scoperte

CILE

Twitter/@kingarturo23 | Il centrocampista cileno Arturo Vidal mentre si vaccina contro la Covid-19 lo scorso 28 maggio in Cile

Vidal in ospedale in Cile

È stato ricoverato il centrocampista cileno dell’Inter Arturo Vidal, risultato positivo al Coronavirus mentre si trovava in Cile con la Nazionale in vista delle partita di qualificazione contro l’Argentina giovedì prossimo. Vidal è risultato contagiato dopo il controllo quotidiano dello staff medico della nazionale lunedì 31 maggio, ma già da prima il giocatore non si stava allenando ed era stato separato dal resto della squadra per «una sindrome febbrile dovuta a tonsillite». Vidal, 34 anni, era stato già vaccinato assieme al resto della squadra il 28 maggio. Resta critica la situazione pandemica in Cile, dove le infezioni di Coronavirus segnano ogni giorno 6mila nuovi casi, con il sistema ospedaliero sotto forte pressione. Dall’inizio della pandemia, le vittime nel Paese sono state oltre 29mila.

OMS

EPA/RAJAT GUPTA | Una squadra di medici visita un paziente in un ospedale di Nuova Delhi, in India

Le lettere greche per definire le principali varianti

L’Oms ha deciso di usare nuovi nomi per definire le principali varianti di Coronavirus. Le mutazioni verranno chiamate con le lettere dell’alfabeto greco, così da evitare possibili discriminazioni nei confronti del Paese in cui la mutazione viene scoperta per la prima volta. Via quindi la definizione di “variante inglese”, per far posto ad Alpha, o Delta nel caso della “variante indiana”. Sarà chiamata invece Beta quella sudafricana, mentre quella brasiliana si chiamerà Gamma. La responsabile tecnica dell’Oms per la Covid-19, la dottoressa Maria Van Kerrkhove, ha spiegato che la nuova nomenclatura: «Non sostituirà i nomi scientifici esistenti, ma ha lo scopo di aiutare nelle discussione pubblica».

