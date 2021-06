L’incidente nella piazza da dedicare a Ciampi: ci sono Mattarella, Raggi, Fico e Casellati, ma la targa resta coperta. Nome sbagliato

Dura meno del previsto la cerimonia per l’inaugurazione di «Largo Ciampi». Per una gaffe imbarazzante, Mattarella non ha potuto scoprire la targa dedicata all’ex presidente della Repubblica

Nasce un caso alla cerimonia per l’inaugurazione di “largo Ciampi” sul lungo Tevere Aventino a Roma che da oggi sarà intitolato all’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Alla cerimonia c’erano le massime cariche dello Stato, dall’attuale inquilino del Quirinale, Sergio Mattarella, passando per la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, quello della Camera, Roberto Fico, e la padrona di casa, la sindaca di Roma Virginia Raggi. Tutto sembrava pronto, ma la targa resta coperta. In un primo momento la spiegazione del Campidoglio è che c’è stato un piccolo incidente. Proprio nelle fasi di montaggio della targa, il travertino si sarebbe danneggiato, costringendo così gli organizzatori a coprire la targa perché troppo rovinata. L’evento quindi dura meno del previsto, salta il momento in cui la targa viene scoperta e tutti a casa. Agli occhi più attenti però questa versione suona presto come una balla. Come fa notare anche Carlo Calenda su Twitter, attraverso il drappo si vede la gaffe che con non poco imbarazzo si cercava di nascondere. La targa non sarebbe stata per nulla scheggiata, semplicemente sbagliata: il nome inciso era «Carlo Azelio Ciampi», senza la “g”.

