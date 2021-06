Accordo vicino tra Rousseau e M5s sui dati degli iscritti, la nota interna ai deputati grillini: «Evitate interviste e post per i prossimi giorni»

Tra il Movimento 5 stelle e l’associazione Rousseau sarebbe vicino un accordo per la riconsegna dei dati degli iscritti al Movimento su cui è in corso un scontro dallo scorso aprile. A meno di un giorno dalla scadenza imposta dal Garante della privacy per il passaggio degli elenchi all’associazione vicina a Davide Casaleggio, i vertici del gruppo grillino alla Camera hanno annunciato che una soluzione sembra ormai a un passo: «In queste ore – dice in una comunicazione il direttivo M5s di Montecitorio – si sta lavorando per la riconsegna dei dati come ingiunto dal Garante per la protezione dei dati personali». Nella nota, i dirigenti grillini promettono di aggiornare i parlamentari il «prima possibile». Nel frattempo però viene chiesto il silenzio totale sulla vicenda evitando «interviste, commenti, post e dichiarazione sul tema nei prossimi giorni».

Leggi anche: