Conte: «Ci sarà sempre spazio per il reddito di cittadinanza» – Il video

«La dignità del lavoro passa attraverso retribuzioni adeguate. Il reddito di cittadinanza ha un’altra funzione, è una cintura di protezione, non è un ostacolo al mondo del lavoro. Noi dobbiamo continuare a lavorare con serietà e rigore per completare e rendere efficienti ed efficaci le politiche del lavoro. Ma per il reddito di cittadinanza ci sarà sempre spazio perché purtroppo ci saranno sempre fasce emarginate della popolazione». A parlare è l’ex premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, 15 giugno, a Napoli, a sostegno della candidatura a sindaco di Napoli di Gaetano Manfredi (M5s), già ex ministro dell’Università.

Video di: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev | Foto in copertina: EPA/UNIVERSITY OF FLORENCE/FLICKR

