De Luca non vuole Saviano al festival. Lo scrittore: «Don Vicié, arripigliateve tutt’ chell’ che è o vuost» – Il video

La denuncia dello scrittore sui suoi canali social: «Crede di essere il re di Napoli, ma ancora non lo è»

C’è di nuovo tensione tra Roberto Saviano e Vincenzo De Luca. Secondo quanto affermato dallo scrittore in un video pubblicato sui suoi profili social, il presidente della Regione Campania si sarebbe opposto alla sua partecipazione al Ravello Festival. Saviano – facendo la parodia di De Luca e chiamandolo «don Vincenzo lo sceriffo» – ha raccontato: «Sono stato invitato al Festival di Ravello. Il Cda propone gli ospiti e il Cdi (cioè il comitato politico, composto da figure vicine a De Luca) li rilegge. A quanto pare De Luca non mi vuole, e quindi non ci andrò». «In Italia i festival sono sempre di più delle paranze, dove i politici mettono chi vogliono loro», ha aggiunto. «Ma ci sono abituato alle paranze, figurarsi se mi fanno paura». «Nessun problema Don Vicié – conclude Saviano, citando la sua Gomorra – arripigliateve tutt chell che è o vuosr. Nun tenete pensier’».

Video: Profilo Facebook di Roberto Saviano

