Euro 2020, Italia – Galles: gol di Pessina su assist di Verratti, Azzurri in vantaggio all’Olimpico

54′ – Jorginho provvidenziale su Ramsey. Errore di Acerbi, ma il centrocampista del Chelsea in disimpegno sventa il pericolo nell’area Azzurra.

52′ – Palo Italia! Palla calciata con precisione da Bernardeschi. Ward in ritardo non arriva sul pallone che si stampa sul palo sinistro e finisce all’esterno

46′ – Si riparte! Acerbi in campo al posto di Bonucci. Non è chiaro se dietro la sostituzione del capitano Azzurro ci sia un problema fisico. Inizia la ripresa di Italia – Galles

45′ – Tutti a prendere un tè caldo. Nessun minuto di recupero per un primo tempo che vede l’Italia in vantaggio su un Galles in pressing, ma macchinoso nelle fasi di costruzione. Da rividere il gol di Pessina su assist al pennello di Verratti.

42′ – Ancora Pessina, pericolosissimo nell’inserimento su cross dalla sinistra. Calcio d’angolo Italia.

39′ GOOOOOOOOL!!! – Palla di Verratti dalla destra con Pessina che anticipa tutti e tocca al volo sul secondo palo: 1 a 0 per gli Azzurri e gol all’esordio per il giocatore dell’Atalanta!

38′ – Ancora fallo su Verratti. Allen interviene da dietro sul centrocampista. Giallo e punizione dalla destra.

36′ – Tiro da fuori di Bernardeschi, che cerca di rompere il pantano gallese. Murato.

34′ – Fallo del centrocampista gallese James su Verratti. Il mediano dello United colpisce la tibia dell’ex Pesara: nessun cartellino secondo Hategan.

30′ – Duello con Rodon per Emerson Palmieri che sfrutta la rimessa veloce per involarsi sulla sinistra e cade dopo un contrasto in corsa. Tutto regolare per l’arbitro romeno Ovidiu Hategan. Sui social, intanto, Mancini ottiene consensi col suo stop di tacco su una palla in uscita di campo.

29′ – Chiesa ancora pericoloso. Cross dalla tre quarti di Bastoni, stop col corpo dell’ala Azzurra che tira in diagonale e trova la deviazione avversaria.

27′ – Pericolo Galles: corner dalla sinistra, spicca Gunter di testa. È alto sopra la traversa.

24′ – Occasione Italia. Bernardeschi recupera un pallone e cerca in profondità sulla destra Belotti che mette in mezzo per Chiesa. Lo juventino non arriva ed è rimessa Galles.

16′ – L’Italia sfrutta il poco palleggio avversario e va in pressione nella metà campo gallese. Pessina devia il tiro di Toloi: ancora nessun problema per l’estremo difensore dei dragoni.

14′ – Emerson prova la botta: troppo bassa la postura del corpo del terzino di origini brasiliane. Centrale: facile presa per Ward.

12′ – Azzurri ancora in attacco. Chiesa dalla destra prova a sorprendere i dragoni con un cross al centro. Deviato.

11′ – Primo spunto Italia. Bastoni cerca Belotti dalla propria metà campo: troppo lungo il lancio per il centravanti del Toro.

Fischio di inizio

Scambio dei gagliardetti per i capitani Bonucci e Bale, uomo più pericoloso del Galles. Sei giocatori italiani si inginocchiano contro il razzismo: si tratta di Belotti, Pessina, Bernardeschi, Toloi, Chiesa ed Emerson. Tutti hanno il lutto al braccio in ricordo di Giampiero Boniperti.

Il pre-partita

Manca poco al fischio di inizio di Italia-Galles, ultima partita del Girone A. Il Ct Roberto Mancini punta sul turnover e manda in campo Marco Verratti, al suo esordio a Euro 2020 dopo l’infortunio. In campo dal 1° minuto anche Bastoni, Emerson, Pessina. Davanti nel tridente con Belotti ci saranno Chiesa e Bernardeschi. Confermato anche Toloi, dopo essere subentrato durante la scorsa partita contro la Svizzera. I precedenti tra le due selezioni sono nove con nessun pareggio: sette le vittorie degli Azzurri e due quelle dei dragoni.

