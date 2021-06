Giallo sul lago di Garda, trovato morto un 37enne su una barca danneggiata. A bordo abiti femminili

Erano quasi le 5 di questa mattina quando tra Salò e San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago di Garda, è stato trovato il cadavere di Umberto Garzarella su una barca che aveva danni da urto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo investigativo di Brescia oltre alla Guardia Costiera. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, 37 anni, era appassionato di nautica e aveva trascorso il pomeriggio di ieri nella località lacustre per il passaggio della Mille Miglia insieme a un gruppo di amici. Sul mezzo dove è stato trovato il corpo erano presenti anche abiti femminili, per cui le autorità sono alla ricerca di una seconda persona. Garzarella era residente nella stessa zona, mentre la donna è di Toscolano Maderno. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un incidente: nelle ultime ore è stato trovato lo scafo che avrebbe travolto l’imbarcazione nella notte allontanandosi successivamente senza prestare soccorso. I due giovani si erano avvicinati a Salò in barca nel pomeriggio di ieri per assistere al passaggio delle auto della Mille Miglia storica.

